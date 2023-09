Juve-Lazio, Calvarese: “Maresca? Gol Vlahovic regolare, ma i cartellini…”

Intervenuto sulle pagine di Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha parlato dell' arbitraggio di Maresca nel corso di Juve-Lazio : " R ivedibile la prestazione di Maresca allo Stadium . Quello che manca nella gestione di Juve-Lazio è soprattutto l’uniformità di giudizio sia tecnico che disciplinare. In una partita semplice, quasi mai in discussione, 6 gialli sono davvero troppi.

Solo uno l’episodio al limite: il primo gol di Vlahovic. Corretto lasciar correre sul body-check alto che consente a Locatelli di recuperare palla su Immobile, e il silent check conferma che la palla resta al di qua della linea laterale sul controllo di McKennie . Ricordiamo che per essere fuori dal gioco il pallone deve aver oltrepassato la linea in tutta la sua circonferenza.

Insufficiente la gestione disciplinare. Maresca parte con un giallo a Miretti che ci può stare, ma poco dopo non convince quello a Bremer, esagerato. L’arbitro poi lascia per strada alcune ammonizioni sacrosante: quella a Danilo per l’intervento su Luis Alberto e quella a Miretti che trattiene in maniera evidente Zaccagni. Bravo invece nel concedere il vantaggio sul 3-1 che chiude la partita".