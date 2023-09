Juventus-Lazio 3-1, TOP&FLOP: Vlahovic perfetto, sorpresa Mckennie

La TOP&FLOP del match di Serie A tra Juventus e Lazio: due gol d'accademia per Dusan Vlahovic. Prestazione convincente per Weston Mckennie

La partita di Dusan Vlahovic rasenta la perfezione. Tutte le volte che il serbo viene chiamato in causa sono dolori per la Lazio. Il centroavanti è sereno e paziente e colpisce due volte quando si presenta l'occasione. Promosso anche Chiesa la cui stoccata suggella un ottimo primo tempo. Infine, altra conferma dal 1' minuto per Mckennie che premia l'allenatore con una partita intelligente e generosa.