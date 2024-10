Juve-Lazio, Baroni: “Non usciamo dal match a mani vuote”

Nel post match della partita di Serie A contro la Juventus disputata all'Allianz Stadium, ha parlato l'allenatore della Lazio, Marco Baroni

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post match della partita di Serie A contro la Juventus, ha parlato il tecnico della Lazio, Marco Baroni. Di seguito le sue risposte alle domande poste dallo studio.

Oggi è uscita in più la compattezza e il carattere della Lazio?

“Sì, oggi, come ho detto ai ragazzi, è stato un ulteriore step di crescita perché la squadra anche nella difficoltà dell’inferiorità numerica ha giocato una partita con compattezza, con sacrificio, non rinunciando mai alla gestione della palla, soprattutto con personalità. Era quello che avevo chiesto ai ragazzi. Sono chiaramente dispiaciuto per la sconfitta e per come è arrivata, con questo cross su cui potevamo sicuramente fare meglio, ma c’è stato anche un pizzico di sfortuna. Rimane la consapevolezza di una prestazione importante, quindi con la testa al lavoro si ripartirà velocemente”.

Esci soddisfatto da quello che hai visto?

“Sì, noi amiamo stare alti e cercare di recuperare la palla più alti possibile. Oggi la squadra ha dimostrato che anche quando si abbassa un po’, a causa di questa situazione che avevamo dal 23′ minuto, la squadra sa tenere un blocco basso, tenendo ordine, compattezza e le distanze. E’ una partita dal quale ci portiamo a casa qualcosa e non usciamo a mani vuote”.

La Lazio dopo la Juve è la squadra che ha subito meno tiri ma ha preso dei gol in più: come si può leggere questo dato?

“I gol che purtroppo abbiamo preso sono spesso frutto di situazioni anche un po’ particolari. Che la squadra subisca pochi tiri e giochi alto è una qualità. A me non piace portare la squadra molto bassa e lo facciamo anche perché avendo dei giocatori con questa qualità offensive, farli abbassare tanto non mi piace. La squadra lo fa bene. Comunque quando siamo stati costretti ad abbassarci l’abbiamo fatto, dimostrando uno step di crescita di personalità e di tenuta sia fisica che mentale”.

Quale vuole essere la sua personalissima impresa con la Lazio in questa stagione?

“Sono in una grande società, con una piazza importante e un grande pubblico. Ho dei giocatori che sono dei grandi professionisti, una squadra che ha qualità e che lavora. Io con il mio staff daremo tutto quello che possiamo per cercare di raggiungere gli obiettivi più alti perché siamo ambiziosi e voglio che la squadra faccia un calcio ambizioso, però passeremo sempre dal lavoro. Più che dire vogliamo fare”.