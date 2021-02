Juve, la lista Champions per la seconda fase

TORINO – La Juventus ha iniziato ieri al meglio il mese di febbraio, vincendo la semifinale di andata della Coppa Italia contro l’Inter a San Siro, imponendosi per 1-2, acquisendo un piccolo vantaggio per la gara di ritorno, in programma tra una settimana all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri si ritufferanno prima della partita di ritorno nel campionato, con la sfida con la Roma in programma sabato alle 18:00 nella quale gli uomini di Andrea Pirlo vorranno tornare a correre in campionato.

Dopo la partita con la Roma ci sarà la sfida di ritorno con l’Inter, che precederà la partita con il Napoli. Dopo la giornata contro i partenopei per la Juventus inizierà la fase finale della Champions League: i bianconeri affronteranno il Porto negli ottavi di finale della competizione europea, con la partita di andata in programma in Portogallo il 17 febbraio e il ritorno a Torino il 9 marzo.

Il tecnico Andrea Pirlo ha comunicato, tramite il sito internet della società, la lista dei giocatori disponibili per la fase finale della competizione europea. Nessun cambiamento tra i giocatori disponibili per la fase finale rispetto a quelli disponibili per la fase a gruppi, con il tecnico che ha inserito tutti i giocatori a disposizione nella sua rosa. Per Pirlo e per i bianconeri inizia quindi il sogno europeo, che porterà alla finale di Istanbul che la Juventus proverà a raggiungere, iniziando proprio dalla partita Conor il Porto, che i bianconeri sperano di chiudere già a partire dalla gara di andata.

Ecco l’elenco dei bianconeri che parteciperanno alla seconda fase della massima competizione europea:

1 Szczesny

3 Chiellini

4 de Ligt

5 Arthur

7 Ronaldo

8 Ramsey

9 Morata

10 Dybala

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 McKennie

16 Cuadrado

19 Bonucci

22 Chiesa

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

38 Frabotta

44 Kulusevski

77 Buffon

