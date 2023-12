Juve su Kroos? Tardelli dubbioso: “Meglio Koopmeiners”

Intervenuto dagli studi di Rai Sport l'ex Juve Tardelli ha parlato dell'interessamento della Juve per Kroos

Senza Pogba e Fagioli la Juve avrà bisogno di rinforzi a centrocampo in vista del prossimo gennaio. Se Phillips è un'occasione di mercato , i bianconeri stanno sondando il terreno anche per altri giocatori.

Da giorni circola la voce di un interessamento per Toni Kroos, in scadenza di contratto con il Real Madrid. Intervenuto dagli studi di Rai Sport l'ex Juve Tardelli ha detto: "Io ho dei dubbi su Kroos. Ha 34 anni e se vuoi creare una squadra nuova devi prendere dei giovani. In caso contrario il prossimo anno avrai lo stesso problema".