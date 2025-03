Juve, Krasic: “Vlahovic meriterebbe un ruolo più serio in squadra”

Milos Krasic ha parlato dell'attaccante della Juve, Dusan Vlahovic: per l'ex bianconero, la punta meriterebbe un ruolo di maggior spessore

Intervistato a Meridian Sport, Milos Krasic ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Dušan meriterebbe un ruolo più serio in squadra, soprattutto considerando che sappiamo tutti che tipo di calciatore è. E noto quanto lavori. È impressionante quello che è riuscito a fare a soli 25 anni. Si è ritrovato immeritatamente nel dimenticatoio. È giovane, lasciatelo continuare a lavorare. Penso che l’allenatore dovrebbe adattarsi un po’ al suo stile di gioco”.

Krasic: “La squadra ha bisogno di giocare per lui”

L’ex calciatore ha aggiunto: “Certo, è necessario rispettare la filosofia dell’allenatore, ma credo che sarebbe importante per tutta la squadra. È un vero cannoniere! La squadra ha bisogno di giocare per lui, di dargli palloni. Non sono in contatto con Dušan. La pressione è un fattore inevitabile in grandi club come la Juventus. Se non giochi due partite al livello previsto, subito si crea un polverone, indipendentemente dalla prestazione ottenuta in precedenza. Devi essere costantemente al massimo livello per dimostrare costantemente perché sei stato chiamato, perché hanno stanziato così tanti soldi per comprarti, in modo che in futuro Dušan abbia l’opportunità che merita”. Leggi anche le ultime novità di formazione preparate da Thiago Motta <<<