Calciomercato Juventus: Depay c’è! Scelto il sostituto di Rabiot | News

Grandi manovre in corso per il calciomercato della Juventus . Tra uscite e nuovi colpi in entrata, il rush finale del mercato bianconero promette ancora tante emozioni, senza escludere possibili colpi di scena. Filip Kostic sarà il prossimo acquisto della Juve , che però sta lavorando anche ad altre trattative importanti.

Tra gli affari più caldi del momento c'è senza dubbio la cessione di Adrien Rabiot al Manchester United. I Red Devils vogliono chiudere per il francese. Tanto che, come riferito in Inghilterra dall'Express, John Murtough - dg dello United - sarebbe volato in Francia per trattare direttamente con Veronique, la mamma-agente di Rabiot. L'accordo con la Juventus invece sarebbe stato già trovato sulla base di circa 18 milioni di euro. Nel frattempo, come riferito da Sportmediaset, i bianconeri avrebbero già scelto il sostituto di Rabiot: Leandro Paredes. La Signora starebbe aspettando di cedere Rabiot per sferrare l'assalto definitivo al centrocampista argentino. Un'altra grande trattativa in entrata invece riguarda Memphis Depay, per il quale sono arrivate altre news di calciomercato decisamente pesanti <<<