Juve, con Kostic aumentano le opzioni per Allegri: difesa a 3?

L'arrivo di Kostic apre ad una miriade di nuove opzioni per Allegri: la Juve potrebbe tornare alla storica difesa a tre?

redazionejuvenews

4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, 3-5-2, 3-4-3: l'arrivo di Kostic alla Juve apre una miriade di possibili soluzioni alternative per Massimiliano Allegri. L'idea iniziale del tecnico bianconero era quella di puntare tutto sul 4-3-3, il modulo con cui la Vecchia Signora aveva terminato la passata stagione. Questa estate, però, le prestazioni deludenti in amichevoli hanno lasciato varie perplessità e per questo la dirigenza ha deciso di intervenire sul mercato. Kostic è diventato quindi l'obiettivo numero uno dei bianconeri, giocatore non solo forte ma soprattutto duttile. Ala sinistra nel 4-3-3, esterno a tutta fascia nel caso di una difesa a tre, il serbo potrebbe essere la soluzione ai problemi della Juventus.

Ma quali sono i limiti del 4-3-3? Il primo e più importante è in difesa, dove Bremer non sembra essersi ancora ambientato al passaggio dalla difesa a tre a quella a due, soprattutto sul centro sinistra. Oltre a questo, Alex Sandro continua a collezionare una prestazione negativa dopo l'altra... Con il passaggio alla difesa a tre si andrebbero a risolvere entrambi i problemi: Danilo, Bonucci e Bremer in difesa, Cuadrado e Kostic sulle fasce. Il 3-5-2 permetterebbe alla squadra di rimanere più coperta e al tempo stesso di aumentare il numero di cross dalle corsie laterali per Vlahovic.

Oltre a questo, un altro problema è a centrocampo, che senza Pogba non è sembrato all'altezza di un 4-3-3, soprattutto con un Locatelli adattato a mediano. Anche in questo caso il 3-5-2, potrebbe aiutare la manovra, togliendo compiti difensivi al centrocampista italiano e aumentando la densità di giocatori in mezzo al campo. Contro il Sassuolo nella prima di campionato la formazione titolare potrebbe quindi essere composta da Perin (Szczesny è infortunato) tra i pali, con Danilo, Bonucci e Bremer a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Fagioli e Kostic, mentre Di Maria andrebbe ruotare attorno a Vlahovic.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci e Bremer; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Fagioli e Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.