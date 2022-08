Galliani: “Allegri è come Trapattoni, pensa che vincere sia l’unica cosa”

Adriano Galliani, dirigente del Monza, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport. Ecco le sue parole: "Ho realizzato il mio sogno da bambino: portare il Monza in Serie A, è stato più difficile che vincere le Coppe dei Campioni con il Milan. Quest'anno puntiamo al decimo posto in classifica. Lo so che è difficile, ma avendo fatto l’imprenditore nella vita so che bisogna fissare degli obiettivi, quindi dico decimo posto. È un mercato figlio di un mio modo di vedere le cose: la Serie C è uno sport, la Serie B è un altro sport e la Serie A è un altro sport ancora. È chiaro che la politica è cambiata: quando hai una squadra stabile ai primi posti, come era il nostro Milan, ti bastano due o tre ritocchi, ma cambiando categoria ogni anno è necessario cambiare. Io sono innamorato di ogni sport e ho capito che le asticelle si alzano".