Juve, Koopmeiners: “Dimostrato di essere un gruppo forte”

Teun Koopmeiners ha parlato della vittoria in Champions League della Juventus, esaltando lo spirito di gruppo mostrato sul rettangolo di gioco

Intervistato in mixed zone al termine del match di Champions League contro il Lipsia, ha parlato il centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners. Ecco le sue parole: “Una partita difficile quando perdi un uomo. Molto difficile, ma non molliamo mai. Siamo una squadra che non vuole mollare, questo è molto importante. Soprattutto dopo il cartellino rosso e il loro gol del 2-1 volevamo pressare alto, perchè quando rimani basso è difficile per tutti. La squadra ha fatto benissimo e sono molto contento perché abbiamo fatto tre gol molto belli. Vittoria della svolta? Si, perché vogliamo essere una squadra molto forte. Non vogliamo essere forti solo a livello tecnico o a livello tattico, ma vogliamo essere un gruppo forte. Oggi avete visto che anche dopo il cartellino rosso abbiamo vinto”.

Koopmeiners: “Dobbiamo accettare le decisioni dell’arbitro”

Il calciatore ha proseguito: “Vogliamo essere una squadra molto forte. Non vogliamo essere forti solo a livello tecnico o a livello tattico, ma vogliamo essere un gruppo forte. Oggi avete visto che anche dopo il cartellino rosso abbiamo vinto. Questa è la Champions. È sempre difficile, soprattutto contro una squadra come il Lipsia, perché hanno giocatori davvero forti tecnicamente. Noi dobbiamo giocare con intensità e forti tecnicamente e tatticamente. Sono felice di aver rimontato per la prima volta in stagione. Importante reagire alla difficoltà, perchè è più facile giocare quando vai in vantaggio”.