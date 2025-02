Juve, Kolo Muani: “Voglio giocare con Vlahovic. Inter? Sono sempre pronto”

Intervistato da Dazn in vista della sfida contro l'Inter l'attaccante della Juve Kolo Muani ha parlato del derby d'Italia e non solo

Intervistato da Dazn in vista della sfida contro l’Inter l’attaccante della Juve Kolo Muani ha detto: “Sono sempre pronto! Sono molto felice, è folle pensare che sia riuscito a fare 5 gol. Non li ho fatti da solo perché i miei compagni erano lì ad aiutarmi. Abbiamo vinto due match, ma abbiamo perso contro il Napoli. E il gol contro il Napoli non mi ha reso felice perché abbiamo perso quella partita. Ma sono molto felice di aver segnato e voglio fare ancora gol. Mi ha convinto Motta a venire. Ho parlato molto con lui. Mi ha parlato degli obiettivi e del fatto che avrei dovuto ricercare la perfezione per il club, mi ha parlato delle idee del club. Mi ha motivato a venire qui e sono molto felice. E ora tocca a me fare bene anche per lui“.

Juve, le parole di Kolo Muani

Su Vlahovic: "Possiamo giocare insieme. È un giocatore molto forte tecnicamente, ha fiuto per il goal. Voglio giocare con lui e con tutti i compagni di squadra". Chiosa finale sul suo futuro: "Sono molto felice di vedere i tifosi contenti per il mio arrivo. E anche io sono felice. Vedremo, vedremo. Intanto sono molto felice di essere a Torino e di giocare per i bianconeri".