Juve, è il giorno di Kolo Muani: l’attaccante è al JMedical per le visite | LIVE

Giornata di visite mediche per Kolo Muani con la Juve: l'attaccante francese si prepara a diventare un nuovo giocatore bianconero

9:10 – Kolo Muani è arrivato al JMedical.

8:30 – Attesa al JMedical per le visite di Kolo Muani. L’attaccante francese sarebbe dovuto arriva in Italia nel primo pomeriggio di ieri ma alcuni problemi con il suo aereo hanno fatto slittare la partenza. Per questo l’ex Eintracht Francoforte è arrivato a Torino soltanto in serata e per questo si è deciso di far slittare le visite mediche alla mattinata di oggi. Una volta terminate Kolo Muani andrà in sede per le firme e poi arriverà l’ufficialità. La speranza di Thiago Motta è quella di poterlo avere già a disposizione per la sfida di sabato contro il Milan.

Juve, caos social su Kolo Muani: che fine hanno fatto i post?

Oltre al ritardo in aereo l’arrivo di Kolo Muani alla Juve è stato complicato anche da alcuni tecnicismi burocratici. Una volta arrivato in Italia, infatti, il club bianconero aveva messo sui propri canali social le sue immagini all’aeroporto e in auto, poi però scomparse. I tifosi hanno subito pensato al peggio. Tranquilli però, il trasferimento non è saltato. Pare infatti che il PSG detenga ancora, almeno fino al momento della firma del contratto, i diritti d’immagine del giocatore. La Juve non avrebbe quindi potuto postare delle sue immagini sui social e per questo è stata costretta a cancellarle.