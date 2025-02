Juve, Kolo Muani: “Contro l’Inter sarà una grande sfida. Qui mi trovo bene”

Intervistato da Sky Sport l'attaccante della Juve Kolo Muani ha parlato della sfida in programma contro l'Inter

Intervistato da Sky Sport l’attaccante della Juve Kolo Muani ha detto: “Sta andando tutto più che bene, sono contentissimo di essere qui. Sono stato accolto molto bene, come in una grande famiglia. Ho parlato con l’allenatore, coi capitani, mi trovo bene con tutti i miei nuovi compagni. Francamente, mi sento proprio bene. Si lavora molto, ma si lavora bene. E’ un grande cambiamento rispetto alla Ligue 1. Qui si lavora molto di più, si fatica di più, il calcio è molto più tattico. Ho fatto un ottimo debutto, i miei compagni di hanno molto aiutato, mi hanno dato i palloni giusti e io ho saputo sfruttarli a dovere. Ripeto, sono molto contento di essere qui a Torino e spero che questo buon momento continui anche in futuro”.

Juve, le parole di Kolo Muani

Sul derby d’Italia contro l’Inter: “È una grande sfida, grandissima. E’ un derby. Bisogna prepararsi al meglio ed è quello che stiamo facendo in questi giorni. Penso che domenica sarà una grande partita, la migliore occasione per mostrare quello di cui siamo capaci non solo ai nostri tifosi ma a tutti quelli che guarderanno la partita. Starà a noi di mostrare il nostro livello più alto, sudare la maglia per portare a casa i tre punti”. Nel frattempo un colpo è vicinissimo: può arrivare subito <<<