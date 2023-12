Juve, KO l’obiettivo di calciomercato Ruiz: le sue condizioni

Ruiz è uscito in barella nell'ultima partita con il PSG: il centrocampista sarebbe uno degli obiettivi di calciomercato della Juve per gennaio

Infortunio allarmante per Fabian Ruiz con la maglia del PSG . L'ex centrocampista del Napoli , il quale sarebbe un obiettivo di calciomercato della Juventus , è andato KO dopo 8' minuti dal suo ingresso in campo contro il Le Havre . Partito titolare, il giocatore è rimasto a terra a seguito di un contrasto con il giocatore Kuzyaev .

Il contatto alla spalla è stato così forte che Ruiz ha lasciato il campo in barella. La prima ipotesi sarebbe quella di una lussazione, se non ancora peggio una frattura alla spalla. Nelle prossime ore sarà valutata una prima diagnosi per il giocatore per capire la gravità dell'infortunio. Esito d'interesse anche per la Juventus.