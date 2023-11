5 colpi a centrocampo: la Juventus ha deciso / Calciomercato

Da qui al termine della stagione per la Juve si prospetta un lungo testa a testa con l'Inter per la vittoria dello scudetto. I bianconeri senza coppe europee avranno un vantaggio importante nella seconda metà di stagione, ma senza Pogba e Fagioli la squadra di Allegri è a corto di centrocampisti. In mezzo al campo la Vecchia Signora non ha alternative e per questo Allegri ha chiesto a gran voce un rinforzo per il centrocampo . In vista del prossimo mercato di gennaio Giuntoli ha in mente cinque nomi .

Il primo è Hojbjerg, centrocampista danese del Tottenham. Per caratteristiche sarebbe il nome perfetto, ma il club inglese chiede 30 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva. Discorso simile per Kephren Thuram del Nizza e Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid. Il francese e l'argentino piacciono molto alla Juve, ma acquistarli sembra particolarmente complicato. Ecco quindi che il nome più probabile è quello di Kalvin Phillips, mediano inglese del Manchester City. Il centrocampista non sta trovando molto spazio, chiuso nelle gerarchie da Rodri, e per questo potrebbe lasciare il club in prestito. Per la Vecchia Signora sarebbe l'operazione perfetta. Discorso a parte per Samardzic, che piace ad Allegri ma che per il momento potrebbe rimanere a Udine. Il fantasista tedesco è infatti un giocatore di grande prospettiva ma per gennaio i bianconeri sono alla ricerca di un profilo più esperto e pronto subito. Forse se ne riparlerà a giugno. Non sarà semplice, staremo a vedere. Intanto, sempre parlando di Juve, occhi bene aperti: Giuntoli avrebbe in mente qualcosa di clamoroso per il prossimo anno <<<