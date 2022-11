4 gol nelle ultime 4 partite: la Juve si gode Super Kean

Con la doppietta segnata ieri contro la Lazio, Moise Kean sale a quota 4 gol nelle ultime 4 partite giocate in Serie A. Da quando Vlahovic è ai box per lombalgia, l'attaccante italiano ha preso in mano l'attacco della Juve. Per lui sono 5 in totale i gol in questa stagione, dietro soltanto al bomber serbo e a Milik. Rispetto a quanto visto nella scorsa annata, sembra un altro giocatore, sicuro di se e decisivo.

Al termine della partita contro i biancocelesti, Kean ha detto: "L’unica cosa è rispondere alle critiche sul campo. Oggi abbiamo fatto un ottimo risultato e giocato da ottima squadra. Ho fatto due gol e sono molto contento. Il mister ha esperienza su queste cose, mi ha sempre dato consigli e la cosa importante era ripagarlo sul campo. All’inizio non era tanto facile per me. Poi i compagni e il mister non hanno mai smesso di credere in me. Non tutto succede per caso. Mi è servito tantissimo e non lo dimenticherò mai. Ora sono contento e voglio fare sempre meglio".