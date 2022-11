Allegri: “Sei giornate fa nessuno avrebbe creduto che saremmo stati terzi”

La Juve si è ritrovata: "I ragazzi in questo ultimo mese e mezzo hanno fatto ottime cose. Non era facile oggi, giocare contro di loro non è semplice. Abbiamo avuto pazienza di chiudere le traiettorie di passaggio e un buon possesso palla , normale che siano calati i loro ritmi. Sono entrati Di Maria, Chiesa e Paredes stesso che sono cambi importanti . Hanno alzato la qualità tecnica e abbiamo avuto una buona gestione della palla".

Ora ci si ferma: "La sosta ci voleva, abbiamo troppi giocatori con il punto interrogativo. Chiesa è entrato e si è messo a disposizione. Adesso andrà in Nazionale, ritornerà e si preparerà bene. Quello gli alzerà il ritmo partita, così come con Pogba. Poi vedremo chi tornerà dai Mondiali, ma per me c’era bisogno di tirare il fiato in questo momento. Quando torneranno avremo una partita ogni tre o quattro giorni, dobbiamo arrivare in fondo in Europa League e ci sarà spazio per tutti. Ritrovare la condizione diventa difficile. In questo momento, i cambi sono determinanti perché negli ultimi 30 minuti sono altre gare".