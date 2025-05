Juve, l’ingenuità di Kalulu rischia di costare caro: stagione finita ed emergenza in difesa

L'espulsione di Kalulu rischia di costare caro al difensore francese e a tutta la Juve: emergenza in difesa per i bianconeri

Una follia. Solo così si può riassumere l’intervento di Kalulu contro la Lazio. Richiamato dal VAR, infatti, Massa ha espulso il difensore della Juve per aver dato un colpo in faccia a un giocatore avversaria. Rosso diretto e lacrime. Ora c’è il rischio concreto che il Giudice Sportivo lo squalifichi per due giornate, pena standard in caso di condotta violenta. Se confermato la sua stagione sarebbe quindi finita in anticipo, lasciando così i bianconeri in piena crisi. Tudor sarebbe infatti costretto ad accelerare i tempi di recupero di Gatti oppure a schierare di nuovo Locatelli al centro della difesa. Non la migliore delle situazioni in piena lotta Champions.

Juve, le parole di Tudor

In conferenza stampa Tudor ha detto: "Sicuramente età e pressione vanno di pari passo e senza esperienza può succedere. Abbiamo pagato queste ingenuità, ma si impara in fretta e si guarda avanti. Non è un problema del VAR, per me è una grandissima cosa che ha cambiato il calcio in meglio. Queste vie di mezzo, questi rigorini e questi rossini che vanno combattute. Non bisogna fare gli attori e buttarsi, questo mi piace di meno rispetto al calcio del passato".