Juve, Kalulu: “Ci è mancato qualcosa, ora dobbiamo pensare alla prossima”

Al termine della partitaha detto: “ma è ancora tutto aperto.. Nel primo tempo loro hanno vinto qualche duello in più di noi, hanno fatto un primo tempo di alto livello, noi no. Loro hanno trovato questo gol. Nel secondo tempo abbiamo fatto solo noi la partita, ci è mancato un tiro pulito, la cattiveria e la voglia che servono per segnare. Il Parma è in un buon momento”.