Juve, Kaio Jorge è il tuo momento? Di Francesco possibilista sull’esordio

Dopo Enzo Barrenechea e soprattutto Matias Soulè , al Frosinone potrebbe essere arrivato anche il momento di Kaio Jorge . L'attaccante brasiliano, in prestito dalla Juventus , è stato frenato da un infortunio e sin qui non è riuscito a trovare spazio con la sua nuova squadra. In conferenza stampa, il tecnico dei gialloblù Eusebio Di Francesco ha parlato così di un suo possibili utilizzo in corso d'opera:

"Credo che noi tatticamente dovremo dare continuità alla nostra identità. Kaio Jorge si è allenato in maniera alternata con la squadra e non con continuità anche se sta crescendo a livello di condizione. Valuteremo anche durante la gara se ci sarà la possibilità o meno. Dipende sempre da come si metterà la partita. Parlare oggi di spezzone di partita non sarebbe corretto, non stiamo giocando amichevoli. In base allo svolgimento del match valuteremo queste soluzioni".