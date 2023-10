Di Francesco: “Kaio Jorge si è allenato bene, sta crescendo”

Eusebio Di Francesco , allenatore del Frosinone , ha detto la sua in conferenza stampa, parlando di Kaio Jorge , calciatore di proprietà della Juve , ma in prestito ai ciociari.

Ecco le sue parole: "Credo che noi tatticamente dovremo dare continuità alla nostra identità. Kaio Jorge si è allenato in maniera alternata con la squadra e non con continuità anche se sta crescendo a livello di condizione. Valuteremo anche durante la gara se ci sarà la possibilità o meno.

Dipende sempre da come si metterà la partita. Parlare oggi di spezzone di partita non sarebbe corretto, non stiamo giocando amichevoli. In base allo svolgimento del match valuteremo queste soluzioni".