Jugovic: “Prendere 7 gol in due partite non è da Juve, difficile capire il problema”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Jugovic ha parlato del delicato momento della formazione bianconera

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex Juve Jugovic ha detto: “Le aspettative sulla nostra Juventus erano enormi, sempre. A Lippi bastava un pari per sentirsi sotto pressione. Prendere 7 gol in due partite non è da Juventus. Non lo era in passato e non lo deve essere mai. Da lontano non è facile capire quale sia esattamente il problema, ma senz’altro se subisci così tanto significa che mancano equilibrio e compattezza tanto nella squadra quanto nell’ambiente. Per una squadra come la Juventus penso sia difficile perdere due partite consecutive contro Atalanta e Fiorentina in quel modo”.

Juve, le parole di Jugovic

Su Thiago Motta: “È l’allenatore e avrà le sue responsabilità. Ma le colpe sono di tutti in questi momenti. Se credi nel progetto e nel ringiovanimento della rosa, puoi andare avanti ancora con Motta. Se vuoi puntare sulla mentalità Juve, che in questo momento sembra un po’ mancare a giudicare dai risultati deludenti, allora devi cercare un allenatore che la conosca veramente. Dopo oltre 200 milioni spesi sul mercato era normale aspettarsi qualcosa in più, no? Rivoluzione grande e grande delusione. Il quarto posto è fondamentale perché un club come la Juventus deve stare in Champions, però la storia è chiara: a Torino si gioca per vincere e alzare trofei. Conte? Una garanzia. Da quello che mi hanno sempre insegnato quando giocatore è stato un vincente vestivo la maglia bianconera”. Nel frattempo arrivano novità sul nuovo allenatore: “È vicinissimo!” <<<