John Elkann: “Con dolore e raccoglimento mi unisco alle preghiere per Papa Francesco”

Con un messaggio pubblicato da La Stampa John Elkann, ad di Exor e presidente di Stellantis, ha voluto ricordare Papa Francesco

Con un messaggio pubblicato da La Stampa John Elkann, amministratore delegato di Exor e presidente di Stellantis, ha voluto ricordare Papa Francesco: “Con profondo dolore e raccoglimento mi unisco alla preghiera per accompagnare Papa Francesco nel viaggio di ritorno alla Casa del Padre. Ringrazio di aver avuto il privilegio di poterlo conoscere ed incontrare in molteplici occasioni. L’ultima lo scorso 24 dicembre per la cerimonia di apertura della porta Santa in San Pietro. La sua scomparsa avvenuta in questi giorni pasquali e, soprattutto nell’anno giubilare della speranza, stimolano la preghiera e l’augurio nel ricordare e vivere con efficacia le sue eredità spirituali. Con devozione, John Elkann”.

Scomparso Papa Francesco: calcio in lutto

A seguito della morte del Pontefice la Lega Serie A ha comunicato il rinvio delle partite che si sarebbero dovute giocare ieri: "A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi". Su X la Juve ha voluto unirsi al cordoglio per la morte del Pontefice: "La partita di questa sera è stata rinviata a data da destinarsi per la morte di Papa Francesco. Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa del pontefice". Ora bisognerà aspettare e capire quando le partite verranno recuperate. Una data non semplice da trovare visto il calendario sempre ricco di impegni.