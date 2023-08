Juve, Jacobelli: “Scudetto? La prestazione con l’Udinese non basta”

Jacobelli ha parlato delle possibilità di Scudetto della Juventus dopo il match con l'Udinese: il giornalista predica prudenza in tal senso

Ospite della trasmissione Maracanà in onda sulle frequenze di Tmw Radio, Xavier Jacobelli ha risposto a diverse domande su temi concernenti la Serie A. Primo argomento di giornata è stato il colpo in canna della Roma. Il club giallorosso sarebbe vicinissimo all'acquisto dell'obiettivo della Juventus Romelu Lukaku. Sul passaggio tra le fila della squadra capitolina dell'attaccante belga, il giornalista ha risposto così: “Negli ultimi mesi all’Inter ha dimostrato di essere ancora decisivo. Se c’è un momento per chiudere un’operazione del genere è questo, perché ci sono tante situazioni che potrebbero agevolare il trasferimento. Innanzitutto il rapporto di separato in casa con il Chelsea, il quale sa che se questo giocatore dovesse continuare a rimanere fermo continuerebbe a svalutarsi. In più penso che Lukaku smani per tornare in Italia, anche in virtù del decreto crescita, che potrebbe agevolare tutti. In più non ci sono da dimenticare gli ottimi rapporti tra i Friedkin e Boehly”.

Sulle chance Scudetto della Juventus — Altro tema della trasmissione è stata la concorrenza della Juventus per la vittoria della Serie A. Sulle possibilità dei bianconeri di concludere al primo posto in classifica Jacobelli sarebbe rimasto prudente. Ecco le sue parole: “Se la Juventus non cederà né Chiesa né Vlahovic manderà dei segnali importanti. Non può però chiaramente bastare l’Udinese per capire se sono stati risolti i problemi dello scorso anno". Inoltre, sulle avversarie per il titolo ha aggiunto: "Il Milan poi ha cambiato i propri connotati, così come l’Inter. Sono tutte e tre formazioni interessanti, ma i giudizi ad ora rischiano di essere parziali. Questo è un campionato che si preannuncia interessante, posto che il Napoli resta davanti perché ha confermato Osimhen”.

Jacobelli su Veiga — Sul calciomercato, il giornalista si è espresso sulla scelta di Gabri Veiga di scegliere il trasferimento in Arabia Saudita anzichè al Napoli: “Credo che ognuno abbia il diritto di fare delle scelte personali, ma il fenomeno arabo va seguito con grande interesse. Bisognerà capire in ambito internazionale che appeal potrà avere la Saudi League, e in questo senso mi ha colpito il dato degli ascolti di La7 riguardo le partite. I 174.000 spettatori registrati non sono tanti. In più bisogna sottolineare è tutto oro ciò che luccica però, considerando i problemi di Benzema, che già ha avuto delle discussi. Ad ogni modo la Superlega non era la soluzione giusta, dato che rappresentava la morte della meritocrazia. Tornando a Veiga non penso che il Napoli avrà problemi a trovare altre profili valevoli sul mercato”.