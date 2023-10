Juve, Jacobelli: “La scelta di Allegri su Huijsen mi è piaciuta”

Intervistato a Tmw Radio, Xavier Jacobelli è ritornato sulla partita Milan-Juventus, vinta da quest'ultimi. Ecco le sue parole: "Quando si affronta la Juventus in una sfida così importante e si gioca più di metà partita con un uomo in meno si paga il pedaggio. Il risultato invece è importante per la Juventus, che dopo la sconfitta con il Sassuolo ha cambiato marcia. Mi è piaciuto il fatto che Allegri abbia mandato in mezzo alla mischia un ragazzo molto promettente come Huijsen".