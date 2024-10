Juve, Jacobelli: "Conceicao poteva essere del Lipsia e invece..."

Jacobelli ha parlato dello strano caso di Conceicao, il quale, prima del passaggio alla Juve, sarebbe stato cercato precedentemente dal Lipsia

Intervistato a Tmw Radio, Xavier Jacobelli ha parlato di uno dei protagonisti del match della Juventus contro il Lipsia in Champions League, Francisco Conceicao. Ecco le sue parole: “Noi questo giocatore che ha soltanto 21 anni è uno che si era già messo in mostra all’Europeo. Sarebbe dovuto essere un punto di forza del Lipsia, visto che in estate aveva presentato un’offerta, ma lui ha preferito la Juve. E questo è un segnale di quanto la società bianconera stia riguadagnano a livello internazionale come considerazione”.

Jacobelli: “Vlahovic mai stato in una crisi irreversibile”

Il giornalista è poi passato a parlare di un altro dei fautori del successo bianconero, l’attaccante Dusan Vlahovic: “Credo che bisogna ricordare sempre, soprattutto ai critici, che quando un grande attaccanti accusano una pausa di rendimento, non significa che sia piombato in una crisi irreversibile. Lo dicono i numeri, è a 47 gol in 109 presenze alla Juve, di cosa parliamo? Perché rimetterlo sempre in discussione quando non segna. Segna anche gol che ne confermano il valore assoluto. Ovvio poi che tocca a Motta metterlo nelle migliori condizioni di rendere. E’ una Juve che fa capire quanto sia stato un bene non venderlo questa estate”.