Juve, Jacobelli: “Allegri fa meraviglie lanciando molti giovani”

Ospite a Rai Sport, Xavier Jacobelli ha elogiato il lavoro di Massimiliano Allegri alla Juventus . Ecco le sue parole: ''Dal punto di vista quantitativo e qualitativo l' Inter ha la migliore rosa del campionato. Lo dimostrano i numeri in campionato ma Inzaghi ha dimostrato di essere sagace nella gestione dei cambi e nel dosaggio delle forze.Secondo me Allegri sta facendo meraviglie perché si è lasciato alle spalle un biennio catastrofico. Nella passata stagione 17 sconfitte tra campionato e coppe e nel girone di Champions 5 sconfitte su 6 partite. Mai successo nella storia europea della Juventus ".

Il giornalista ha proseguito: "Ha lanciato 7 giocatori cresciuti nella Next Gen, significano e testimoniano come la Juventus stia perseguendo una strada nuova che deve per forza di cose per quanto riguarda il mercato tenere conto delle questioni di bilancio.Negli ultimi anni sono state effettuate ricapitalizzazioni per 900 milioni quindi è chiaro che sul mercato lo spazio di manovra sarà visibilmente ridotto da questa situazione".