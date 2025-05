Juve, Iuliano: “Koopmeiners nota dolente della stagione”

Mark Iuliano ha parlato del centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners: per l'ex bianconero, la sua stagione sarebbe stata deludente

Intervistato per TJ, Mark Iuliano ha parlato dei centrocampisti della Juventus, Douglas Luiz e Teun Koopmeiners, ovvero i giocatori che maggiormente non avrebbero rispettato le attese di inizio stagione. Ecco le sue parole: “Douglas Luiz per me è un punto interrogativo, perché o faceva 5/10 minuti a partita oppure era infortunato. Un giudizio non lo puoi dare, io dico ai giocatori che vengono pagati tanto come lui di farceli vedere. Una nota dolente è Koopmeiners, mi dispiace per il ragazzo ma è un giocatore che non ha fatto bene e su cui mi ero già espresso negativamente”.

Iuliano: “Gonzalez fa reparto. Vlahovic volenteroso”

Inoltre, su Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic, autori dei gol di Juventus-Udinese, l'ex bianconero ha aggiunto: "Voglio spendere delle belle parole per Nico Gonzalez, che qualcuno definiva uno scarsone e invece con Igor sta dimostrando di essere un giocatore che fa reparto. Ero tra gli scettici, ma con un altro allenatore ho cambiato idea. Vlahovic? Volenteroso e si impegna tantissimo, ma fa fatica da ormai diverso tempo. Non è solo un discorso di gol, non ho mai avuto l'impressione che la palla con lui fosse in banca. Il discorso poi è anche contrattuale, vediamo quale sarà la sua prossima sfida".