Juve, Giannichedda: “Luiz? La seconda chance va a Koopmeiners”

Giuliano Giannichedda ha parlato dei centrocampisti della Juventus Douglas Luiz e Teun Koopmeiners in vista della prossima stagione sportiva

Intervistato per TJ, Giuliano Giannichedda ha parlato dei centrocampisti della Juventus, Douglas Luiz e Teun Koopmeiners. Ecco le sue parole: “Se proprio dovessi sceglierne uno, terrei Koopmeiners per il tipo di gioco e di conoscenza del campionato italiano. Un anno di ambientamento nella Juventus ci può stare, lo sappiamo quanto pesa quella maglia. Credo gli verrà data un’altra opportunità. Sarei invece curioso di vedere Douglas Luiz in Italia e di rivedere quel giocatore box to box e decisivo con i suoi gol e assist. Mi è dispiaciuto non vederlo, è davvero un buonissimo calciatore”.

Giannichedda: “Terrei sia Douglas Luiz che Koopmeiners”

Inoltre, l’ex calciatore ha aggiunto: “Quello sicuramente, a volte però fai di necessità virtù e puoi anche decidere di provarlo in modo da capire se sfruttare o meno le sue caratteristiche. Il calcio di Motta è più ragionato e diverso da quello inglese in cui si gioca con grande intensità e senza acume tattico. Qui il problema è che non lo hai mai avuto, anche perché per me un giocatore così forte poteva far benissimo in Italia. Ma tornando alla domanda precedente, li terrei entrambi”. Leggi anche le parole di Stramaccioni su Douglas Luiz <<<