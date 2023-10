Juve, Iuliano: “Gli obiettivi cambiano un po’. C’è un problema infortuni”

“Penso ché numericamente bisogna per forza intervenire. Credo che la società lo sappia. Samardzic è un ottimo giocatore che ha fatto vedere grandi cose ad Udine. Farebbe bene in molte squadre. Giuntoli conosce tutti i giocatori che esistono quindi mi fido molto. Bisognerà valutare anche la situazione finanziaria. Questi problemi vanno un po’ ad inficiare gli obiettivi. Non possiamo dire, però, che non arrivino ad 11 giocatori . Bisognerà stare più attenti ad infortuni e situazioni di stanchezza ma l’obiettivo Champions League resta la cosa minima. Il problema sono gli infortuni. Danilo è infortunato, Alex Sandro non si sanno le condizioni. Davanti gli attaccanti sono forti ma non si riesce ad averli tutti insieme. Questo può inficiare gli obiettivi finali”.