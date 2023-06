Italia U21, i preconvocati dal ct Nicolato: per la Juve ci sono Kean e Miretti

Il ct dell'Italia Under21 Nicolato ha reso noti i pre convocati per l'Europeo di categoria: presenti due giocatori della Juve

Il ct dell'Italia U21 Nicolato ha reso noti i 28 pre convocati per l'Europeo di categoria: presenti due giocatori della Juve, Miretti e Kean. Out Fagioli per infortunio.