Italia, i convocati per la Nations League: 4 giocatori della Juve in lista

La stagione è ormai agli sgoccioli, ma il calcio non si ferma mai. L'Italia di Roberto Mancini dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar si prepara a giocare la Final Four di Nations League. In semifinale gli azzurri affronteranno la Spagna, mentre dall'altra parte del tabellone l'Olanda sfiderà la Croazia. Per gli Azzurri si prospetta una partita particolarmente complessa, contro una squadra che da sempre è una delle più forti d'Europa. Il ritiro della Nazionale inizierà proprio domenica, giorno in cui si giocherà l'ultima giornata di Serie A. Per questo alcuni giocatori potrebbero arrivare in ritardo. Non ci saranno inoltre i giocatori di Fiorentina e Inter, impegnati nelle finali di Conference e Champions League, così come Tonali e Scalvini, convocati dall'Italia U21 per il Campionato Europeo.