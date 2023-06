Juve, Fagioli eletto il miglior Under 23 italiano della Serie A

Un ulteriore attestato certifica la giusta strada intrapresa della Juventus sul progetto giovani. Il vivavio, la Primavera e la Next Generation sta fornendo alla prima squadra bianconera una sempre più folta e qualificata alternativa di talenti. Tra questi, si è sicuramente distinto il centrocampista Nicolò Fagioli . Proprio il classe 2001 è stato incoronato come il miglior giocatore italiano Under 23 della Serie A. A contendergli il titolo sono stati Tommaso Baldanzi , trequartista classe 2003 dell' Empoli e Giorgio Scalvini , anche lui un classe 2003 ma già pilastro della difesa di Gian Piero Gasperini all' Atalanta .

La stagione di Fagioli

Una concorrenza agguerrita che ha battuto a suon di buone prestazioni e numeri in campo. La sua prima stagione alla Juventus può dirsi certamente molto positiva: sono ben 37 le presenze complessive, nel quale Fagioli ha collezionato 3 gol e 5 assist. Annata terminata anzitempo a causa del brutto infortunio rimediato contro il Siviglia in Europa League, ma che non gli impedirà di aggregarsi con i compagni per il prossimo ritiro estivo. Il centrocampista è uno dei diversi prodotti delle giovanili della Juve; il giocatore era stato prelevato da giovanissimo nel 2015 dalla Cremonese. Proprio in grigiorosso, Fagioli ha disputato la sua prima e unica stagione in Serie B e lo ha fatto da autentico mattatore. Il suo contributo è infatti stato importantissimo per la conquista della Serie A con la squadra, impresa che mancava alla Cremonese da oltre 20 anni. Prima ancora, sono state tre le stagioni con la Next Generation, sebbene nelle prime due il giocatore ha trovato comprensibilmente poco spazio.