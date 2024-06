Juve e Italia in ansia per Fagioli: affaticamento muscolare

Brutte notizie per l'Italia di Spalletti: il centrocampista della Juve Fagioli è alle prese con un affaticamento muscolare

L’Italia si prepara a partecipare a Euro2024 e la prima partita degli Azzurri sarà contro l’Albania. La squadra di Spalletti è carica e motivata ma c’è preoccupazione per il centrocampo. Oltre a Barella e Frattesi, infatti, anche il centrocampista della Juve Nicolò Fagioli non è al meglio della condizione. Ecco il comunicato della FIGC: “Lavoro differenziato in campo per Nicolò Barella e, in palestra, per Nicolò Fagioli, che ha accusato un affaticamento nell’amichevole di domenica a Empoli contro la Bosnia ed Erzegovina“. In vista della partita contro l’Albania, in programma sabato 15 giugno, la Nazionale rischia di essere a corto di centrocampisti. Vedremo se qualcuno di loro riuscirà a recuperare.