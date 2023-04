Juve, Inzaghi non ci sta: “Rosso a Lukaku? Spero si possa togliere”

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match di Coppa Italia contro la Juve , l'allenatore dell' Inter Simone Inzaghi ha parlato della rissa nel finale: “Chiaramente ci saranno le immagini, speriamo si possa togliere questa ammonizione come successo con Lookman. Lukaku è stato frainteso e poi c’è stato il parapiglia finale che non è stato bello da vedere, l’unica cosa che mi viene da pensare è che purtroppo ho perso due giocatori importanti per il ritorno ”.

Sul momento dei nerazzurri ha aggiunto: “Non siamo in un ottimo periodo quindi è normale che non siamo contenti di quanto stiamo facendo in campionato. Sono giocatori responsabili e sanno della difficoltà che stiamo avendo. Stasera abbiamo fatto una grande partita, il mio giudizio non sarebbe cambiato al di là del pareggio. Devo vedere quello che è stato e abbiamo avuto tante situazioni che potevano far sì che la partita potesse cambiare da un momento all’altro. La squadra dopo il gol non si è disunita. Sono soddisfatto della squadra, è un momento difficile e ha dimostrato determinazione”.