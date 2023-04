Juventus-Inter, Danilo: “Lukaku? Ha zittito la curva. Prendiamoci la finale”

"Su quanto successo a fine partita? Non c'è nulla di complicato: Lukaku ha segnato, ha zittito la nostra curva. E quello è un facile cartellino giallo dell'arbitro ed è stato espulso correttamente secondo me. Parliamo di una semifinale tra Juve ed Inter, non è una partita normale. Gli animi sono esaltati, c'è rivalità, penso sia una cosa normale. E' chiaro che il rispetto debba essere sopra a tutto ma credo sia normale. Ma non possiamo sprecare energie per queste cose, dobbiamo concentrarci sul campo su quello che non abbiamo fatto bene oggi. Perché ci mancano ancora 90 minuti per prenderci la finale. Bremer? Sa che alla fine l'ha toccata con il braccio, fa parte del gioco. Ha tante qualità, lo ha dimostrato, è giovane e deve ancora imparare tante cose. Quando si perde è colpa tutti, oggi abbiamo pareggiato e ci mancano 90 minuti per raggiungere la finale. Cuadrado ha quasi 35 anni, c'era una rissa con più di trenta persone lì. Io non ho mica la responsabilità di prendere e portarlo via... lui lo sa. Chiaramente ci parleremo ma è una cosa interna. Lui conosce la sua responsabilità per quanto accaduto".