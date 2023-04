Juve-Inter 1-1: Lukaku risponde a Cuadrado, ma a vincere sono noia e polemiche

Pareggio e noia: per più di 80 minuti la semifinale di andata tra Juve e Inter è rimasta ferma su un pareggio che non sembrava destinato a cambiare. Poi nel finale è successo di tutto e di più. Ad aprire le danze ci ha pensato Cuadrado , che quando vede nerazzurro spesso e volentieri diventa decisivo.

Il derby d'Italia si conferma quindi una partita sentita, anzi sentitissima. Come in campionato, quando a essere espulsi erano stati Paredes e D'Ambrosio, anche in questo caso le polemiche l'hanno fatta da padrone. Brutto spot per il calcio italiano, a livello di gioco e non solo.