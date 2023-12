Juve e Inter su Zielinski, Marotta: “È in scadenza, lo stiamo monitorando”

Juve o Inter, derby d'Italia per il futuro di Zielinski. Le parole dell'ad nerazzurro Beppe Marotta sul centrocampista polacco del Napoli

Il mercato di gennaio si avvicina sempre di più e tutte le squadre di Serie A cominciano già a pensare alle prossime mosse. Potenziarsi subito, ma anche cominciare a impostare i grandi affari in vista dell'estate .

Gli occhi di Juve e Inter sono finiti su Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli con il contratto in scadenza. Si prospetta già un interessante derby d'Italia sul mercato: chi la spunterà per il parametro zero?