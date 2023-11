Ravanelli: “La Juventus ha bisogno di Samardzic e Zielinski”

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del prossimo calciomercato.

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri a TvPlay. Ecco le sue parole: "Ottimo primo tempo della Juve che ha meritato il gol del vantaggio. L’Inter ha trovato una ripartenza micidiale e ha trovato subito il pareggio. Nel secondo tempo le squadre non hanno più giocato. Confrontando però i valori in campo Allegri ne esce fortificato.