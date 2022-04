Da Dumfries fino a Vlahovic: Juve-Inter sarà pieno di top player

In attesa dell'inizio del Derby d'Italia ci siamo posti una domanda: chi sono i migliori giocatori di Juve e Inter? Ecco la Top11

Il Derby d'Italia si avvicina sempre di più: chi vincerà tra Juve e Inter? Sarà uno scontro tra due delle migliori squadre del campionato italiano di Serie A, ricche di giocatori di altissimo livello. Ma chi sono i migliori? Cercando di smorsare l'ansia che sale in attesa del fischio d'inizio, abbiamo deciso di fare un gioco: creare la miglior squadra possibile con i giocatori di Juve e Inter. (I giocatori sono stati scelta a seconda della fantamedia di Fantacalcio.it e sono stati presi in considerazione soltanto i giocatori in salute, non ci saranno quindi Chiesa e McKennie).

Partiamo quindi dal portiere del nostro 3-4-3: Szczesny. Il portiere bianconero dopo un brutto inizio di stagione ha migliorato sensibilmente le sue prestazioni. Per lui ben 13 clean sheet e 3 rigori parati. In difesa troviamo invece Dumfries, Cuadrado e Bonucci. L'esterno nerazzurro con 4 gol e 4 assist ha convinto tutti, facendo dimenticare Hakimi. Il terzino colombiano della Juve è invece da anni una certezza in termini di bonus: 4 gol e 2 assist fino ad ora. Ottima stagione anche per Bonucci, che nonostante i diversi infortuni si è comunque confermato un top nel suo ruolo. Per lui anche 2 gol su rigore.

Calhanoglu, Barella, Perisic e Locatelli saranno invece i nostri centrocampisti. In questa zona del campo prevalgono i nerazzurri, nettamente superiori rispetto ai bianconeri. Il centrocampo nella squadra di Massimiliano Allegri non è sicuramente il reparto migliore. Tra le fila della Juve Locatelli è l'unico ad entrare a far parte di questa speciale squadra, metronomo in dispensabile per la manovra bianconera. Chiudiamo con l'attacco, composto da Vlahovic, Dzeko e Lautaro Martinez. In questo caso il bomber bianconero è nettamente il migliore: capocannoniere della Serie A con 21 gol (molti segnati con la Fiorentina), il classe 2000 è un autentica macchina da gol. Facendo un rapido conto possiamo notare come la sfida tra le due squadre sia super equilibrata: 6 giocatori per l'Inter e 5 per la Juve. Che vinca il migliore.