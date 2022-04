Juve, attenti all’Inter: tre giocatori nerazzurri da tenere d’occhio

Il Derby d'Italia tra Juve e Inter si avvicina: chi vincerà? Ecco tre giocatori nerazzurri da tenere d'occhio

redazionejuvenews

Il match tra Juve e Inter si avvicina sempre di più e mentre Massimiliano Allegri pensa alla formazione migliore da mettere in campo, è arrivato il momento di andare alla scoperta dei nostri prossimi avversari. La squadra di Simone Inzaghi è una formazione solida, ricca di giocatori di livello in grado di svoltare ogni partita da un momento all'altro. Nell'ultimo periodo, però, i nerazzurri hanno subito un drastico calo: soltanto 7 punti nelle ultime 7 partite. Dopo il pareggio nel match di andata e la sconfitta in Supercoppa, la Juventus riuscirà a vincere?

I bianconeri dovranno prestare particolare attenzione a tre giocatori in particolare: Skriniar, Brozovic e Lautaro Martinez. Il difensore sloveno è una certezza tra le fila nerazzurre, roccia della difesa. Vista la probabile assenza di de Vrij, non al meglio, sarà lui a dover fare i conti con Vlahovic. Sarà uno scontro mozzafiato. A centrocampo l'uomo in più dell'Inter è sicuramente Brozovic. Il centrocampista croato è il cuore, il cervello e i muscoli della squadra di Inzaghi. Imprescindibile. Per questo Allegri dovrà inventarsi qualcosa per cercare di fermarlo e bloccare così la principale fonte di gioco della squadra avversaria. Nel match di andata ci pensò Kulusevski, a chi toccherà domenica?

Ultimo ma non per importanza, Lautaro Martinez. Il 2022 dell'attaccante argentino è stato particolarmente deludente: soltanto tre gol in 10 partite, tutti segnati contro la Salernitana. Non per questo la Juventus potrà permettersi il lusso di sottovalutare il classe 1997. I guai sono sempre dietro l'angolo. El Toro avrà voglia di essere decisivo, di tornare al gol e dimostrare a tutti il suo valore. Voci di mercato sempre più insistenti lo vogliono infatti lontano da Milano, pronto a lasciare spazio a Dybala. Proprio per questo Lautaro farà di tutto per mettersi in mostra, pronto ad una sfida a distanza con il numero 10 bianconero.