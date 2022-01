Sacchi: “Supercoppa? La Juve ha dimostrato un gran carattere”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Sacchi ha commentato la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus

Nel momento migliore dell'Inter è stata però la Juve a trovare il gol del vantaggio: «Era già qualche minuto che l’Inter faticava a tenere in pugno il gioco, anche perché, proprio come la Juve, non conosce i tempi corretti del pressing. Il gol di McKennie poteva spiazzare i nerazzurri che, invece, sono stati bravi a reagire. Il migliore in campo tra i bianconeri? Non uno in particolare, ma ho ammirato la grinta e la volontà di tutta la squadra. Hanno saputo fare una partita di sacrificio, di fatica, di abnegazione. Non va dimenticato che ad Allegri mancavano diversi elementi». Poi su Dybala ha aggiunto: «Se il pallone ce l’hanno gli altri, Dybala fa fatica a incidere. Ha avuto una possibilità e ha calciato subito in porta. È chiaro che con la squadra schiacciata dietro uno come lui ha maggiori difficoltà».