I TOP e FLOP di Inter-Juve: De Sciglio e Alex Sandro, disastro sulle fasce

De Sciglio e Alex Sandro combinano un disastro e rovinano la prestazione dell'intera squadra. McKennie si sbatte ma non riesce nell'impresa

La mattina dopo, a mente fredda, è facile analizzare la partita e cercare di capire cosa salvare di questa sconfitta. Massimiliano Allegri prepara una partita difficile nel suo stile: va avanti di un gol e piazza il bus in difesa. In fase offensiva la Juventus si vede poco, quel tanto che basta per trovare il gol del vantaggio, poi scompare e inizia a difendersi. E in effetti contro un'Inter così in forma questa strategia avrebbe potuto funzionare e chissà, ai rigori i bianconeri avrebbero anche potuto vincere. Sfortunatamente però due errori della difesa bianconera decidono il match e regalano la Supercoppa alla squadra di Simone Inzaghi.

Il migliore in campo tra le fila bianconere è stato senza ombra di dubbio Weston McKennie. Non solo per aver segnato il gol del momentaneo 0 a 1, quanto più per la prestazione complessiva nel corso dei 120 minuti di gioco. Il centrocampista americano corre per tre, pressa a tutto campo e si rende pericoloso in area di rigore avversaria. Non si risparmia mai e fa quello che gli altri centrocampisti non riescono a fare: ci mette grinta e forza agonistica. La mediana dell'Inter è molto tecnica e difficilmente sbaglia un passaggio, ma il pressing dell'americano riesce comunque a mettere in difficoltà Brozovic e compagni. Non sarà il miglior giocatore della Juventus ma è sicuramente quello che più si sacrifica per la squadra e i risultati si vedono.