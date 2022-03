Nell’aria c’è odore di Juve-Inter: chi vincerà? Questione di forma

Juve o Inter, chi vincerà il Derby d'Italia? A fare la differenza potrebbe essere la forma delle due squadre, agli antipodi

19a giornata di Serie A: l'Inter è in testa alla classifica e la Juventus dista è a ben 12 punti di distanza. Da quel momento è cominciato il lento "declino" della squadra di Simone Inzaghi. Al contrario la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha portato a casa un risultato positivo dopo l'altro. Undici giornate dopo la distanza tra le due squadre è di soltanto un punto (anche se l'Inter ha giocato una partita in meno). Domenica prossima le due formazioni saranno una contro l'altra, in quello che si prospetta uno dei Derby d'Italia più importanti degli ultimi anni. Chi vincerà? Il periodo di forma è agli antipodi.

L'ultima sconfitta in campionato della Juventus è datata il 27 novembre 2021. Da quel giorno i bianconeri non hanno più perso. 16 risultati utili consecutivi e un ritmo da squadra che lotta per vincere lo Scudetto. Con una ritrovata difesa e l'aggiunta di Dusan Vlahovic, negli ultimi mesi la Juventus è sembrata essere tornata la corazzata di un tempo, almeno in campionato. Per la squadra di Massimiliano Allegri quella contro l'Inter sarà la prova del nove: vincere per dimostrare di essere tornati quelli di un tempo, vincere per raggiungere il terzo posto in classifica.

Al contrario l'Inter è in un periodo di forma molto negativo. I nerazzurri erano partita forti, chiudendo il girone d'andata primi in classifica. Purtroppo, però, il 2022 non è andato altrettanto bene: due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. La squadra di Simone Inzaghi sembra aver perso la lucidità di inizio stagione, con l'attacco di colpo incapace di incidere con regolarità. Contro la Juventus sarà quindi l'occasione perfetta per vincere e scacciare le critiche. Ci riusciranno? Entrambe le formazioni possono puntare legittimamente alla vittoria, nessuna favorita. A fare la differenza potrebbe essere la pressione: la Juve non ha niente da perdere, l'Inter non può sbagliare...