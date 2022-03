Juve Women, Boattin e Bonfantini stendono l’Inter nel Derby d’Italia

Grandissima vittoria per la Juve Women, che batte l'Inter 3 a 1 e conclude nel migliore dei modi una settimana perfetta

redazionejuvenews

Oggi la Juve Women ha battuto l'Inter 3-1, una vittoria che si spera possa essere di buon auspicio anche in vista del Derby d'Italia in Serie A. Ecco il commento del club bianconero: "La settimana perfetta delle Juventus Women si chiude con una scintillante vittoria nel Derby d'Italia. Un 3-1 a Vinovo che è anche il viatico migliore per iniziare un'altra settimana, in cui le Campionesse d'Italia cercheranno l'impresa a Lione. Il richiamo di tutto l'ambiente, da Montemurro alle stesse giocatrici, era stato: non far calare l'attenzione dopo il grande entusiasmo di mercoledì. Così è stato per le Juventus Women, che tengono a distanza la Roma e veleggiano in testa alla classifica.

LA GARA

Non inganni, però, il punteggio: l'Inter, allenata da Coach Guarino, grande ex di giornata, sono venute a Torino a dire la loro, e il primo tempo è in equilibrio, come gioco e, conseguentemente, come punteggio. La prima metà della frazione è equilibrata, con le squadre a fronteggiarsi pressoché ad armi pari e l'Inter capace di farsi pericolosa in un paio d'occasioni, con Bonetti e Csizar - schema su punizione che impegna Peyraud Magnin - e Karchouni, che al quarto d'ora non trova la porta di un soffio.

La Juve cresce alla distanza e, se al 22' Bonansea sfiora il vantaggio con un gran tiro dal limite, quattro minuti dopo Boattin stappa la partita con un gran mancino, imparabile. Come si diceva, però, il primo tempo è all'insegna dell'equilibrio e al 34' Bonetti pareggia con un sinistro chirurgico che si insacca nella porta bianconera. La Juve potrebbe tornare subito in vantaggio, ma al 38' il pallonetto di Bonansea, imbeccata da Girelli, è alto.

Ripresa: passano solo 5 minuti e Boattin concede il bis. E che bis: un fendente dalla distanza che porta in vantaggio nuovamente le bianconere. L'Inter, ancora, risponde immediatamente, ma Marinelli al 56' si fa ipnotizzare da Peyraud Magnin. Il definitivo 3-1 delle Women porta la firma di Bonfantini, che si invola e chiude una sua personale fantastica settimana, dopo il gol al Lione di pochi giorni fa. Il tris bianconero chiude di fatto la partita, anche se le nerazzurre tentano di riaprirla in un paio d'occasioni, con Portales e Njoya. Adesso via alla preparazione per continuare un'avventura fantastica, quella della Women's Champions League. Giovedì ci si gioca il tutto per tutto a Lione, partendo da una posizione di vantaggio. E non è poco". (juventus.com)