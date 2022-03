Buone notizie in casa Inter: Lautaro è negativo. Contro la Juve ci sarà

L'Inter si prepara a sfidare la Juve nel Derby d'Italia. Contro i bianconeri Inzaghi potrà contare su Lautaro Martinez, negativo al Covid

La pausa nazionali non è ancora finita, ma i pensieri dei tifosi di Inter e Juventus sono già tutti al Derby d'Italia in programma la prossima domenica. Per entrambe le squadre vincere sarà fondamentale: i nerazzurri vorranno portare a casa i tre punti per mantenere saldo il terzo posto, i bianconeri per guadagnarlo. Le due squadre sono infatti una dietro l'altra, a distanza di un solo punto in classifica, anche se i nerazzurri hanno giocato una partita in meno.