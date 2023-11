Le probabili formazioni di Juve-Inter: dubbio in attacco per Allegri

Le probabili formazioni in vista del derby d'Italia tra Juve e Inter: le scelte di Allegri e Inzaghi per il match

Juve contro Inter, una rivalità storica tra due delle migliori squadre del campionato. Domenica alle 20:45 bianconeri e nerazzurri si sfideranno allo Stadium per una partita che vale molto più dei tre punti e che sa già di lotta scudetto. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.