Juventus-Inter | Locatelli verso il forfait: recuperati McKennie e Miretti

U na vittoria nello scontro diretto con l’Inter vorrebbe dire sorpasso e primo posto solitario a un terzo del campionato. Qualcosa più di un indizio scudetto, parola proibita da Allegri nello spogliatoio bianconero . Il tecnico livornese arriva da cinque vittorie consecutive con appena un gol subito nelle ultime sette partite: il modo migliore per un altro sorpasso all’Inter, quello delle sfide personali finora in parità con 12 vittorie e 12 sconfitte .

Locatelli in forte dubbio

Ieri, sono rientrati gli ultimi nazionali, Szczesny, Rabiot, Yldiz, Iling, Nonge e Bremer, che ha giocato zero minuti col Brasile ed è il simbolo della difesa che nelle ultime sette partite ha preso soltanto un gol. Recuperato McKennie, in forte dubbio Locatelli, che si allena a parte, ma ci sono ancora possibilità di un recupero last minute. In attacco pronto Chiesa galvanizzato dalla nazionale. Poi corsa a tre Vlahovic, Kean, Milik per il posto al suo fianco. Tutti