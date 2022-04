Juve-Inter, polemiche sul rigore. Rabiot: “Difficile giocare in 11 contro 12”

Il Derby d'Italia tra Juve e Inter è stato deciso dalla rete di Calhanoglu. Un doppio rigore che farà discutere a lungo

Juve-Inter è da sempre una delle partite più importanti del campionato italiano di Serie A, ricca di emozioni e troppo spesso di polemiche . Anche il match di ieri non ha fatto eccezione. L'episodio sotto la lente di ingrandimento arriva sul finire della prima frazione di gioco. Dumfries va sul fondo, pestone di Morata e l'olandese va a terra. L'arbitro Irrati aspetta, si consulta con il VAR e poi va a rivederla: calcio di rigore . Sul dischetto si presenta Calhanoglu , che calcia ma si fa ipnotizzare da Szczesny . La palla rimane in gioco e al termine di un parapiglia in area va in rete. Gol? No, si deve ribattere: alcuni giocatori bianconeri, infatti, erano entrati in area di rigore prima del fischio e poi hanno influito con l'azione. Calhanoglu si ripresenta quindi dagli 11 metri, ma questa volta non sbaglia.

Ma il rigore c'era o no? Luca Marelli, ex arbitro e ora commentatore per DAZN, ha analizzato l'azione: "E' un rigore non chiarissimo. C'è uno step on foot che non è pieno, Morata prende la parte anteriore del piede di Dumfries... Ma una volta che Irrati viene chiamato dinanzi allo schermo non può non dare rigore. Il tiro di Calhanoglu viene ribattuto da Szczesny, poi il turco segna ma Irrati segnala fallo in attacco. Dopo una lunga revisione, Mazzoleni però indica a Irrati di ripeterlo perché De Ligt è entrato prima in area di rigore e ha impattato sull'azione. Ma è unerrore: Calhanoglu sulla ribattuta arriva per primo, non c'è fallo in attacco e doveva esserci un on field review per convalidare la rete, non per ripetere il calcio di rigore".