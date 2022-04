Juve, Rabiot: “Abbiamo fatto una grande partita, ci è mancato solo il gol”

Intervistato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro l'Inter, Adrien Rabiot ha parlato del Derby d'Italia

Intervistato ai microfoni di DAZN, Adrien Rabiot ha parlato della sconfitta contro l'Inter: "Sono contento della mia prestazione e di quella della squadra. Abbiamo fatto una bella partita, quello che ci ha chiesto il mister. Peccato non aver trovato il gol. Abbiamo fatto un errore sul rigore e siamo stati puniti, come contro il Villareal. E' stata una delle partite in cui abbiamo giocato meglio. Abbiamo preso un palo, forse c'era un rigore, ci è mancato solo il gol. Secondo me stasera l'arbitro ha deciso la partita. Il fallo su Zakaria era in area, un episodio importante che cambia la partita. Il calcio funziona così, noi dobbiamo continuare su questa strada perchè abbiamo fatto bene".